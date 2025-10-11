Volley quattro le squadre al via della B
Oggi al via anche la B di volley. Tre squadre – Osimo, Castelferretti e Loreto – nel maschile, Jesi nel femminile. Fra gli uomini scende il numero di squadre anconetane dopo la retrocessione di Falconara. Sono tre e cambia anche il girone (D, non ci saranno le squadre umbre, entrano quelle emiliane). Osimo è tra le favorite, e non solo per la vittoria della stagione passata nella regular season e poi nei playoff, con la serata storica di Genzano. Dopo la rinuncia all’A3, Osimo ci riprova. Oggi subito un test importante per la formazione a Ferrara, una delle pretendenti all’alta classifica al pari di Bologna e Rubicone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
