volley decolla la serie c team lunigiana ambizioso

Dopo il catechismo e gli esercizi tattici di settembre, ricominciano le liturgie del campionato di Serie C femminile di pallavolo. Quella che le ragazze del Team Lunigiana si apprestiano a vivere è la seconda pagina consecutiva su questo palco, diretto dal nocchiero Manuel Buttini e “irrobustito“ dalle sollecitazioni del tecnico Paola Cordiviola. È una Serie C che riflette come un prisma, le tante sfaccettature che la compongono e i numeri che rappresenta lo testimoniano senza ombra di dubbio. Grazie alla presenza di realtà come il Bisonte volley Firenze, Invicta Grosseto, Valdarno Project, Chianti Banca Siena, Astra Chiusure Lampo Bagno a Ripoli, Firenze Ovest e Delfino Pescia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
CASSINA: DECOLLA IL PROJECT FINANCING. BEACH VOLLEY E PADEL IN VIA TRIESTE Decolla, finalmente, l’operazione tramite project financing privato in via Trieste. Da tempo si parlava della situazione dell’area sportiva, dove già sono presenti le tens - facebook.com Vai su Facebook
