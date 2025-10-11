Dopo il catechismo e gli esercizi tattici di settembre, ricominciano le liturgie del campionato di Serie C femminile di pallavolo. Quella che le ragazze del Team Lunigiana si apprestiano a vivere è la seconda pagina consecutiva su questo palco, diretto dal nocchiero Manuel Buttini e “irrobustito“ dalle sollecitazioni del tecnico Paola Cordiviola. È una Serie C che riflette come un prisma, le tante sfaccettature che la compongono e i numeri che rappresenta lo testimoniano senza ombra di dubbio. Grazie alla presenza di realtà come il Bisonte volley Firenze, Invicta Grosseto, Valdarno Project, Chianti Banca Siena, Astra Chiusure Lampo Bagno a Ripoli, Firenze Ovest e Delfino Pescia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley Decolla la Serie C. Team Lunigiana ambizioso