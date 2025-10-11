Volley debutto con l’amaro in bocca per la Querzoli | ko al tiè break contro San Marino
La partita tra Querzoli Volley Forlì e B & P Volley San Marino si è conclusa con la vittoria di San Marino per 3 a 2. Il primo set è stato caratterizzato da un equilibrio iniziale, punto a punto, finché il Querzoli Volley Forlì non è riuscito a trovare l'allungo decisivo, mantenendo il vantaggio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
