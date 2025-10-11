Volley A2 Consar ok il test con Altotevere Dimitrov ancora out

Consar 3 Altotevere 0 (25-21, 25-20, 25-19) CONSAR: Canella 6, Bartolucci 6, Giacomini 5, Russo 2, Zlatanov 22, Valchinov 15, Goi (L); Bertoncello 9, Gottardo 7, Ciccolella 4, Iurlaro, Asoli (2L). NE: Dimitrov e Gabellini. All. Valentini ALTOTEVERE: Biffi 4, Marzolla 6, Alpini 13, Compagnoni 11, Cappelletti 9, Quarta 7, Pochini (L); Tesone, Cherubini, Chiella (2L). All. Bartolini. Note: risultato del set supplementare 22-25 La Consar incassa una nuova vittoria nell’ultimo test precampionato, che la opponeva alla formazione umbra di A3 dell’Altotevere. Sestetto iniziale ancora privo di Dimitrov (problemi alla spalla, incerta la presenza nella prima di campionato il 19 ottobre), con Giacomini nella casella dell’opposto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

