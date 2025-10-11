Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia cede a Scandicci con l' onore delle armi

Il compito, almeno sulla carta, era pressoché proibitivo, ma come nella sfida precedente anche a Scandicci la Bartoccini MC Restauri Perugia si è ben comportata. Con una differenza: questa volta i punti non sono arrivati.C'è tutto il tempo per rifarsi e dunque è conveniente pensare alla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

