Volevo solo piangere | Annalisa svela cosa l’ha sconvolta il giorno dei suoi 40 anni

Annalisa torna sulla scena musicale con il nuovo album “Ma io sono fuoco”, un progetto che coincide con un momento significativo della sua vita: l’ingresso nei 40 anni. Un passaggio simbolico che ha portato con sé riflessioni personali profonde, come raccontato dalla cantante in un’intervista al Corriere della Sera. Leggi anche: “C’è posta per te”, l’outfit di Annalisa non passa inosservato: quanto costa “Avrei voluto piangere tutto il giorno”: il lato fragile del compleanno. Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, Annalisa confessa di aver provato un mix di ansia e malinconia. “Sarei voluta rimanere a casa a piangere tutto il giorno”, ha raccontato, spiegando che, pur non sentendosi diversa dall’anno precedente, le continue domande su come vivesse questo traguardo l’hanno spiazzata. 🔗 Leggi su Tvzap.it
