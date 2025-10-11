Annalisa torna sulla scena musicale con il nuovo album “Ma io sono fuoco”, un progetto che coincide con un momento significativo della sua vita: l’ingresso nei 40 anni. Un passaggio simbolico che ha portato con sé riflessioni personali profonde, come raccontato dalla cantante in un’intervista al Corriere della Sera. Leggi anche: “C’è posta per te”, l’outfit di Annalisa non passa inosservato: quanto costa “Avrei voluto piangere tutto il giorno”: il lato fragile del compleanno. Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, Annalisa confessa di aver provato un mix di ansia e malinconia. “Sarei voluta rimanere a casa a piangere tutto il giorno”, ha raccontato, spiegando che, pur non sentendosi diversa dall’anno precedente, le continue domande su come vivesse questo traguardo l’hanno spiazzata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Volevo solo piangere”: Annalisa svela cosa l’ha sconvolta il giorno dei suoi 40 anni