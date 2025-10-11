Volevo comprare casa a un euro | ecco cosa ho scoperto nel borgo in saldo
Potrebbe essere l’occasione della vita. La possibilità di dire addio alla città, allo smog e al traffico. Una casa immersa nella natura con ritmi tutti propri. Per qualcuno potrebbe diventare un buon piano ‘pensione’, mentre per i più giovani un'opportunità per un cambiamento radicale. Il borgo. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: volevo - comprare
“Volevo comprare casa ad Alghero, poi ho visto i voli e ho cambiato idea”: lo rivela Licia Colò. E sulla natura ricorda: “Siamo ospiti, non dimentichiamolo”
“Volevo comprare un cellulare, mi ha colpito e rapinato”. Aggredito 17enne ad Aosta http://dlvr.it/TNZCDH @LaStampa - X Vai su X
QUELLA CAREZZA DEI NEW TROLLS | VORREI COMPRARE UNA STRADA NEL CENTRO DI NEW YORK Vai su Facebook
Volevo comprare casa a un euro: ecco cosa ho scoperto nel borgo "in saldo" - Dai giovani che vogliono cambiare vita ai pensionati in cerca di un investimento: il prezzo simbolico sembra un affare, ma dietro si nascondono burocrazia, ristrutturazioni costose e scadenze obbligat ... Segnala today.it
Voglio comprare una casa a 1 euro, come funziona. È tutto vero? - Negli ultimi anni l’iniziativa delle “case a 1 euro” è diventata uno dei progetti urbanistici più discussi d’Italia. quotidianpost.it scrive