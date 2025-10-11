Vlahovic Juve niente addio a gennaio ma il rinnovo è bloccato | due top club lo monitorano con attenzione Il suo futuro sembra già deciso | tutti gli ultimi aggiornamenti
Vlahovic Juve, niente addio a gennaio ma il rinnovo è bloccato: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Nessuna partenza a gennaio, ma un futuro sempre più lontano da Torino. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla complessa situazione di Dusan Vlahovic, confermando che l’attaccante serbo completerà la stagione con la Juventus, ma il suo addio a parametro zero nel 2026 si fa sempre più probabile. Secondo la ricostruzione del giornalista, la società bianconera non ha in programma una sua cessione nella finestra di mercato invernale e si aspetta che il giocatore resti fino a giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: vlahovic - juve
Juve: Incontro Decisivo per Sbloccare Vlahovic, Accordo Sulla Buonuscita
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani
Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri
L’ex bomber della Juventus, David Trezeguet, parla del futuro di Dusan Vlahovic “Non sono sicuro che Vlahovic lascerà la Juve anche se tutto fa pensare che questo accadrà. Io nei miei dieci ho avuto parecchi momenti in cui pensavo di lasciare Torino, ma po - facebook.com Vai su Facebook
#Vlahovic chiave tra #Juve e #Bayern, chi serve a #Tudor: #Comolli pronto all'eccezione - X Vai su X
Addio Vlahovic, ci siamo | La Juve apre alla cessione: a gennaio finisce la telenovela - Ci guadagnano tutti dalla cessione di Vlahovic: il serbo lotterà per i trofei. Come scrive interdipendenza.net
Vlahovic Juve, l’attaccante verso l’addio: ingaggio troppo alto e scenari già scritti per l’estate - Tutti gli aggiornamenti di mercato Il nome di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 e miglior realizzat ... Segnala calcionews24.com