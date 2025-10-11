Vlahovic Juve, niente addio a gennaio ma il rinnovo è bloccato: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Nessuna partenza a gennaio, ma un futuro sempre più lontano da Torino. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla complessa situazione di Dusan Vlahovic, confermando che l’attaccante serbo completerà la stagione con la Juventus, ma il suo addio a parametro zero nel 2026 si fa sempre più probabile. Secondo la ricostruzione del giornalista, la società bianconera non ha in programma una sua cessione nella finestra di mercato invernale e si aspetta che il giocatore resti fino a giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, niente addio a gennaio ma il rinnovo è bloccato: due top club lo monitorano con attenzione. Il suo futuro sembra già deciso: tutti gli ultimi aggiornamenti