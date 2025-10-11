Vlahovic e Kostic giocheranno dal 1? con la Serbia? Ci sono importanti novità e un grande segnale | tutte le indicazioni sulla sfida contro l’Albania

Vlahovic e Kostic giocheranno dal 1? con la Serbia? Le ultimissime novità sulle scelte per il match contro l’Albania. Una notte da leader, una sfida che vale un pezzo di Mondiale. Dusan Vlahovic e Filip Kostic, i due alfieri serbi della Juve, sono stati scelti come titolari dal commissario tecnico Dragan Stojkovic per la delicatissima partita di qualificazione a USA 2026 contro l’Albania. Un attestato di stima enorme, specialmente per il centravanti, scelto anche come uomo copertina per presentare il match sui canali social della nazionale. La partita, in programma questa sera alle 20:45, non è una sfida come le altre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic e Kostic giocheranno dal 1? con la Serbia? Ci sono importanti novità e un grande segnale: tutte le indicazioni sulla sfida contro l’Albania

In questa notizia si parla di: vlahovic - kostic

Vlahovic convocato con la Serbia? La scelta di Stojkovic è ufficiale: quale è stata la decisione sull’altro bianconero Kostic. I dettagli

Vlahovic Kostic in campo in Lettonia Serbia: la Juventus scrive ai due bianconeri, la dedica speciale del club – FOTO

Formazioni ufficiali Lettonia Serbia: la decisione ufficiale su Vlahovic e Kostic, ecco la scelta del ct Stojkovic sui due bianconeri

Buona fortuna! Match con l’Albania per la Serbia di Vlahovic e Kostic - X Vai su X

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli (C), McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor. A disposizione : Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe - facebook.com Vai su Facebook

Pagina 1 | Vlahovic chiave tra Juve e Bayern, chi serve a Tudor: Comolli pronto all'eccezione - Igor ha bisogno di un'alternativa e l'ultima idea viene dalla Bundesliga. msn.com scrive

Pagina 1 | “Vlahovic alla Juve per 10 anni, ero così sicuro. In Serbia dicono che…” - Il centrocampista del Sassuolo è tornato in Italia nell'ultima sessione di calciomercato e ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, svelando ... Come scrive msn.com