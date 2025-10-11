Vlahovic Bayern Monaco i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante della Juve | ci sono stati già dei contati? L’indiscrezione e le ultimissime novità

Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante della Juve: tutti i dettagli sul serbo. Nessun addio a gennaio, ma un futuro che sembra sempre più lontano da Torino. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha tracciato la rotta per il futuro di Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo completerà la stagione con la Juventus, ma il suo contratto in scadenza nel 2026 lo rende l’oggetto del desiderio dei top club europei per un colpo a parametro zero. PAROLE – «Vlahovic non dovrebbe salutare la Juve a gennaio. La Juve pensa che il giocatore completerà la stagione in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante della Juve: ci sono stati già dei contati? L’indiscrezione e le ultimissime novità

In questa notizia si parla di: vlahovic - bayern

Juve, attenta. Se Vlahovic non parte a gennaio c'è il Bayern alla finestra per giugno

Vlahovic Bayern Monaco, ecco la prima mossa dei bavaresi: ci sono stati già dei contatti! Tutta la verità sul futuro dell’attaccante della Juve

Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco ha chiesto informazioni per Vlahovic

#Vlahovic al #BayernMonaco L’affare può decollare? - X Vai su X

La Juve conferma la volontà di Vlahovic: ecco i motivi del sì al Bayern CHE SCAMBIO https://bit.ly/42txblQ Vai su Facebook

Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante della Juve: ci sono stati già dei contati? L’indiscrezione e le ultimissime novità - Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante della Juve: tutti i dettagli sul serbo Nessun addio a gennaio, ma un futuro che sembra sempre più lontano da Torino. Segnala juventusnews24.com

Vlahovic Bayern Monaco decolla? Il serbo potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per quell’affare! L’ultima idea in casa Juve - Vlahovic Bayern Monaco si riaccende con l’idea di inserirlo nei discorsi per l’acquisto del terzino Guerreiro già a gennaio. Si legge su juventusnews24.com