Vlahovic Bayern Monaco decolla? Il serbo potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per quell’affare! L’ultima idea in casa Juve

Vlahovic Bayern Monaco si riaccende con l’idea di inserirlo nei discorsi per l’acquisto del terzino Guerreiro già a gennaio. Cosa può succedere. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più legato alle grandi manovre di calciomercato che coinvolgono i top club europei. In un momento in cui l’attaccante serbo è considerato cedibile dalla Vecchia Signora, emerge un’ipotesi di scambio che potrebbe risolvere due urgenze della rosa di Igor Tudor. Il Bayern Monaco, che è da tempo un estimatore di Vlahovic, potrebbe tornare prepotentemente in gioco. L’occasione si presenta con l’interesse della Juventus per il terzino portoghese Raphael Guerreiro, in uscita dai bavaresi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

