Vlahovic Bayern Monaco decolla? Il serbo potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per quell’affare! L’ultima idea in casa Juve
Vlahovic Bayern Monaco si riaccende con l’idea di inserirlo nei discorsi per l’acquisto del terzino Guerreiro già a gennaio. Cosa può succedere. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più legato alle grandi manovre di calciomercato che coinvolgono i top club europei. In un momento in cui l’attaccante serbo è considerato cedibile dalla Vecchia Signora, emerge un’ipotesi di scambio che potrebbe risolvere due urgenze della rosa di Igor Tudor. Il Bayern Monaco, che è da tempo un estimatore di Vlahovic, potrebbe tornare prepotentemente in gioco. L’occasione si presenta con l’interesse della Juventus per il terzino portoghese Raphael Guerreiro, in uscita dai bavaresi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: vlahovic - bayern
Juve, attenta. Se Vlahovic non parte a gennaio c'è il Bayern alla finestra per giugno
Vlahovic Bayern Monaco, ecco la prima mossa dei bavaresi: ci sono stati già dei contatti! Tutta la verità sul futuro dell’attaccante della Juve
Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco ha chiesto informazioni per Vlahovic
La Juve conferma la volontà di Vlahovic: ecco i motivi del sì al Bayern CHE SCAMBIO https://bit.ly/42txblQ - facebook.com Vai su Facebook
Dusan #Vlahovic continua a flirtare con il Bayern Monaco. L’attaccante serbo ha infatti pianificato la sua partenza a zero e, tra le sue opzioni preferite, resta proprio il club tedesco. Secondo l’attaccante bianconero, la Bundesliga sarebbe il campionato ideale - X Vai su X
Vlahovic Bayern Monaco può decollare: piace sempre di più ai bavaresi, occhio all’eventuale inserimento di questa contropartita. Il nome - Kane e le condizioni di mercato del serbo sono ideali Un piano a lungo termine, una strategia da grande club che guarda gi ... Lo riporta juventusnews24.com
Scambio con Vlahovic: si fa a gennaio col Bayern Monaco - La Juventus a gennaio può dire addio a Dusan Vlahovic nell'ambito di uno scambio con il Bayern Monaco: c'è un nome nuovo sul taccuino. Secondo calciotoday.it