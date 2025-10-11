Vlahovic Bayern Monaco decolla? Il serbo potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per quell’affare! L’ultima idea in casa Juve

Vlahovic Bayern Monaco si riaccende con l’idea di inserirlo nei discorsi per l’acquisto del terzino Guerreiro già a gennaio. Cosa può succedere. Il futuro di  Dusan Vlahovic  alla  Juventus  è sempre più legato alle grandi manovre di  calciomercato  che coinvolgono i top club europei. In un momento in cui l’attaccante serbo è considerato cedibile dalla  Vecchia Signora, emerge un’ipotesi di scambio che potrebbe risolvere due urgenze della rosa di  Igor Tudor. Il  Bayern Monaco, che è da tempo un estimatore di  Vlahovic, potrebbe tornare prepotentemente in gioco. L’occasione si presenta con l’interesse della  Juventus  per il terzino portoghese  Raphael Guerreiro, in uscita dai bavaresi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic bayern monaco decollaVlahovic Bayern Monaco può decollare: piace sempre di più ai bavaresi, occhio all’eventuale inserimento di questa contropartita. Il nome - Kane e le condizioni di mercato del serbo sono ideali Un piano a lungo termine, una strategia da grande club che guarda gi ... Lo riporta juventusnews24.com

vlahovic bayern monaco decollaScambio con Vlahovic: si fa a gennaio col Bayern Monaco - La Juventus a gennaio può dire addio a Dusan Vlahovic nell'ambito di uno scambio con il Bayern Monaco: c'è un nome nuovo sul taccuino. Secondo calciotoday.it

