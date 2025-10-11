Vlahovic, altra serataccia per l’attaccante della Juve: tutti i numeri della prestazione del serbo con la sua nazionale. Una serata da protagonista annunciato, una prestazione da dimenticare. La delicatissima sfida di qualificazione al Mondiale 2026 tra la sua Serbia e l’ Albania si è trasformata in un incubo per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juve è rimasto a secco, ha fallito due occasioni colossali e non è riuscito a evitare una sconfitta per 1-0 che complica terribilmente il cammino della sua nazionale. Schierato titolare al centro dell’attacco, il bomber bianconero è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, ma non è mai riuscito a incidere come sa fare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic, altra serataccia per l’attaccante della Juve: che fatica con la Serbia. Tutti i numeri di una partita molto difficile contro l’Albania