Vladimir Putin ecco perché la tregua a Gaza lo spaventa

Proprio mentre il mondo è distratto dalla svolta che sta maturando su Gaza, il presidente russo Vladimir Putin sta portando a fondo il martellamento dell’Ucraina. Attacchi alla rete ferroviaria, attacchi alle infrastrutture energetiche, droni su Odessa, almeno tre morti e due feriti per i bombardamenti nella regione di Sumy, e la rivendicazione di avere conquistato almeno altri 5000 kmq di Ucraina dall’inizio dell’anno. Può essere una risposta agli attacchi sempre più in profondità di missili e droni ucraini agli impianti petroliferi russi. Almeno 21 delle 38 principali raffinerie del Paese sono state attaccate da gennaio, con un aumento del 48% degli attacchi riusciti rispetto all'intero anno 2024. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vladimir Putin, ecco perché la tregua a Gaza lo spaventa

