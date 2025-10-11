Vladimir Putin ecco perché la tregua a Gaza lo spaventa

Liberoquotidiano.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proprio mentre il mondo è distratto dalla svolta che sta maturando su Gaza, il presidente russo Vladimir Putin sta portando a fondo il martellamento dell’Ucraina. Attacchi alla rete ferroviaria, attacchi alle infrastrutture energetiche, droni su Odessa, almeno tre morti e due feriti per i bombardamenti nella regione di Sumy, e la rivendicazione di avere conquistato almeno altri 5000 kmq di Ucraina dall’inizio dell’anno. Può essere una risposta agli attacchi sempre più in profondità di missili e droni ucraini agli impianti petroliferi russi. Almeno 21 delle 38 principali raffinerie del Paese sono state attaccate da gennaio, con un aumento del 48% degli attacchi riusciti rispetto all'intero anno 2024. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

vladimir putin ecco perch233 la tregua a gaza lo spaventa

© Liberoquotidiano.it - Vladimir Putin, ecco perché la tregua a Gaza lo spaventa

In questa notizia si parla di: vladimir - putin

Trump: “Vladimir, ci vediamo presto”. E Putin lo invita a Mosca

Vertice Donald Trump-Vladimir Putin trasmesso in prime time: la grande attenzione dell’informazione Mediaset premiata dagli ascolti

Ma perché fidarsi di Vladimir Putin?

Putin, 'tregua? Servirebbe a Kiev per armarsi' - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le forze ucraine userebbero, a suo dire, un'eventuale tregua per fare scorta di armi e proseguire la mobilitazione. Riporta ansa.it

Patriot a Kiev, ultimatum a Putin.Trump: "Tregua o dazi al 100%" - Donald Trump ha dato il suo ultimatum a Vladimir Putin: "Se non avremo un accordo entro 50 giorni imporremo severe tariffe, sono molto insoddisfatto con la Russia", ha affermato il presidente ... Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Vladimir Putin Perch233 Tregua