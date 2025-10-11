Vivremo davvero 250 anni? Quando la scienza inizia a sfidare il tempo

Potrebbe sembrare l’inizio di un racconto di fantascienza, e invece è un esperimento vero: un gruppo di ricercatori dell’Università di Osaka, in Giappone, avrebbe individuato una molecola in grado — almeno in laboratorio — di prolungare la vita umana fino a 250 anni. Un numero che fa quasi sorridere per la sua audacia, ma che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

