Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota ecco cosa fare
(Adnkronos) – La rivoluzione della longevità si nasconde dentro ognuno di noi. "L'invecchiamento umano è un processo complesso, che sappiamo essere certamente influenzato da fattori genetici, da fattori ambientali, dagli stili di vita. Ma negli ultimi anni l'attenzione della ricerca si è fortemente concentrata sul microbiota intestinale, l'enorme e variegata popolazione di microrganismi che abita . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: vivere - lungo
Vivere a lungo e meglio: la salute inizia dal cibo
L'autrice spiega come la condizione della nostra psiche influisca su quella del nostro corpo e come l'arte di coltivare la felicità sia la chiave per vivere a lungo e non ammalarsi
Musica, feste e marcia: in Alta Val Tidone un lungo fine settimana da vivere insieme
Vivere più a lungo? Nel 2024 la speranza di vita in Italia ha toccato un nuovo record: 83,4 anni. Un’ottima notizia, ma anche una grande responsabilità!? Benissimo, ma questo significa anche che dovremo far fronte a più anni di vita lavorativa e di spese L Vai su Facebook
Molti vogliono vivere a lungo e stare bene. Questo podcast aiuta a prepararsi: testimonianze ed esperti per il benessere di oggi e di domani. Ascolta ora il primo episodio: https://tinyurl.com/3hznve9r #ADV per @GeneraliItalia - X Vai su X
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare - L'immunologo Minelli: 'E' la sala di controllo dell'invecchiamento, dai polifenoli naturali al butirrato tante armi per contrastare l''incendio interno'' ... adnkronos.com scrive
Vivere più a lungo non basta: la sfida della longevità in salute secondo Eileen Crimmins - È questa la domanda fondamentale che guida il lavoro di Eileen Crimmins, una delle massime esperte mondiali di demografia ... Scrive gazzetta.it