Vitamina D un supporto per la salute contro l' influenza e per le ossa
Anche durante il periodo autunnale è fondamentale assumere la vitamina D, sia per supportare il benessere delle ossa e dei denti ma anche per rinforzare il sistema immunitario. È una vitamina che vanta un ruolo importante, perché preserva la salute dell'organismo proprio durante il periodo più delicato dell'anno. Quando infezioni, virus e abbassamento delle temperature possono agire negativamente sulla salute dell'organismo, minando il sistema immunitario stesso in favore di una maggiore diffusione dell' influenza e del raffreddore. Assumerla nel modo giusto è la via migliore per creare una piccola scorta, anche durante i periodi con minore esposizione solare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ottobre è il mese perfetto per preparare le difese naturali in vista dei primi freddi ? In questo periodo l'organismo può essere più vulnerabile ai malanni di stagione, ma piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza: Integra vitamina C, D e zinco per sost
