Anche durante il periodo autunnale è fondamentale assumere la vitamina D, sia per supportare il benessere delle ossa e dei denti ma anche per rinforzare il sistema immunitario. È una vitamina che vanta un ruolo importante, perché preserva la salute dell'organismo proprio durante il periodo più delicato dell'anno. Quando infezioni, virus e abbassamento delle temperature possono agire negativamente sulla salute dell'organismo, minando il sistema immunitario stesso in favore di una maggiore diffusione dell' influenza e del raffreddore. Assumerla nel modo giusto è la via migliore per creare una piccola scorta, anche durante i periodi con minore esposizione solare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vitamina D, un supporto per la salute contro l'influenza e per le ossa