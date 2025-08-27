? Tale e Quale Show 2025: Pamela Petrarolo Trionfa nella Terza ...Muharemovic Inter, Marotta studia il primo colpo per gennaio: tutti ...Thuram elogiato da Deschamps dopo il suo esordio da titolare con la ...Schlein. ‘abbiamo vinto in diverse regioni, consolidare alleanza ...I controlli straordinari della Polizia a Viterbo e San Martino al ...Inaugurata la nuova mini pala meccanica della Protezione Civile di ...Nella Tuscia verranno davvero abbattuti gli animali abbandonati?Si finge cliente di un negozio per rubare un giubbotto: espulso ...Il Rialto e gli altri: la mappa degli storici cinema di Roma che ...Tentano furto in casa di un poliziotto: georgiani arrestatiMovida, droga, furti e guida sotto l'effetto di alcol: 1.437 persone ...Marinelli e Tomasi (Pd) sul femminicidio di Lettomanoppello: ...Scalera (garante detenuti) sul femminicidio di Lettomanoppello: ...Sicurezza nei parchi, controlli straordinari su 235 aree gioco e ...Jazz, imperdibile Yazz Ahmed alla Sala VanniSalario minimo a Zola Predosa: è il primo Comune della provincia di ...Viola il divieto e torna sotto casa dell’ex: 38enne arrestatoMacron vuol fare danni fino alla fine. Si gioca l’ultimo ...Donna immobilizzata e rapinata a Milano nel sottopasso della metro ...Maxi incidente a Ferrara sulla Statale Adriatica, morti donna e 2 ...Per il fondatore di PayPal sta arrivando l’anticristo: “È ...Meloni dice che la sinistra è più fondamentalista di Hamas e gli ...Arriva il Brit Gala, la versione inglese del Met Gala: anche il ...Droni a fibra ottica, ecco il salto in avanti della RussiaMelania Trump, dal 30 gennaio esce al cinema il suo documentarioPaolini battuta in semifinale da Gauff al Wta 1000 di WuhanLa scoperta che cambia tutto: non dipende più dalle donneRaimondo Todaro: "Il fallimento più grande è mia figlia senza una ...“Microbiota intestinale – Target emergente nella medicina della ...Albanese: “La restituzione della Palude La Vela al territorio jonico ...A Grottaglie la mostra “Violini d’autunno”UILA Puglia e Fondazione ANT: il 17 ottobre l’ambulatorio mobile ...Termina la corsa di Jasmine Paolini a Wuhan: l’azzurra cede in due ...La favola continua! Vacherot si esalta e batte anche Djokovic: finale ...Classifica Album, Taylor Swift conquista il primo posto con “The Life ...Paolini ko a Wuhan, sfuma il sogno finaleRugby, Serie A Elite Maschile: al via il campionatoPaolini ci prova, ma passa Gauff al Wta Wuhan: sfuma la finaleIncendio in un condominio nel Milanese: muoiono padre, madre e figlio ...Incendio in un condominio nel Milanese: tre mortiL’Italia spende come un anno fa, ma una famiglia su tre taglia sul ...Rissa a Viareggio: denunciati 10 ragazziMilan, infortunio Estupinan in Nazionale: le ultime sulle sue ...Inter, niente rischi per Thuram: rientro mirato per NapoliTotti: «Al momento non vedo talenti italiani, l’unico che sto ...Fidanza: “Nel nome di Charlie, la libertà non arretra”. Milano unisce ...Incendio Cornaredo: il marito 88enne si era salvato, ma è rientrato ...Tu Sì Que Vales, anticipazioni dell’11 ottobre: la sorpresa di ...Meteo, Mario Giuliacci: "Un ciclone si abbatte sull'Italia". Ecco doveGarlasco, "giro di soldi e favori": l'indagine che inchioda il ...Napoli, rissa e spari a Port'Alba: tre bossoli, donna ferita da un ...La lettera di Don Mimmo Battaglia a Papa Leone XIV: «Il volto di ...Wuhan Open, Paolini si arrende a Gauff in semifinaleTi vorrei come mia figlia stasera su Rai 2: trama e cast del thriller ...Tre Ciotole, Elio Germano e Alba Rohrwacher: "Michela Murgia ci aiuta ...Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 11 ottobre 2025: ...Tudor e la macumba contro il Real Madrid: non solo Mbappé, si ferma ...Danimarca-Grecia (Qualificazioni Mondiali Europa, 12-10-2025 ore ...Wuhan, il festival dei break. Dopo 11 di fila, Paolini cede a Gauff e ...Lautaro Martínez Argentina, decisivo nel match con il Venezuela: come ...Norton-Cuffy Juve: la posizione del Genoa è stata rivelata, cosa ...Wta Wuhan 2025, Paolini out in semifinale: Gauff vince 6-4, 6-3Nasce a Parma FuturoPresente, primo grande festival universitario che ...Aeroporto, Bufo nuovo Ceo di SogeapVelodromo, l'Athletic Club Palermo ospita l’Enna: "C’è voglia di ...Ragazzino tenuto in ostaggio durante la festa dei gigli: la procura ...Al via la nuova edizione del progetto Fata, crescono gli spazi per ...L'azienda festeggia i 20 anni di attività con una sede rinnovata e ...L’Associazione Barbablu adotta la scuola primaria ‘Don Milani’ ...Elezioni Regionali 2025. Forza Italia chiude la lista a Caserta. Ecco ...Minacce di morte al direttore di ‘Cronache’: Corte d’Appello conferma ...Elezioni comunali a Trentola Ducenta. 'Insieme per la città' dell'ex ...False fatture e crediti d’imposta fittizi, chiuse le indagini sul ...Spaccio, per 3 pusher arrivano le condanne'Droga market' in casa, in manette 4 personeI Bouledogue Francesi nascono senza coda? Perché la selezione ...“Abbiate il coraggio di essere gentili”: i consigli di un ...Chiamate a tarda sera ai Poggi dal cellulare di Andrea Sempio, lui ...Djokovic oltre la soglia della sofferenza: a Shanghai va in scena il ...“È maturato molto”, il tecnico elogia l’attaccante azzurroAll’Ex Deposito di AFO6 si inaugura “A volte basta una canzone. Lucio ...Controlli dei Carabinieri, chiusa una impresa irregolareAgli arresti domiciliari continuava a spacciare cocaina: 33enne ...Il Rosario secondo Giovanni Paolo II: perché è un’arma potenteTennis,Wuhan: Paolini out in semifinaleAlmenno San Bartolomeo, auto travolge un’anziano in bici: gravemente ...De Paola su Maignan: “Conta molto la parola di Allegri”Dalle terre rare al Medio Oriente, come nasce lo scontro ...Chi giocherà al posto di Monica De Gennaro in Nazionale? Fersino ...Superbike, Razgatlioglu regola Bulega nella Superpole del GP di ...LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: fuga corposa con Ganna. ...LIVE Paolini-Gauff 4-6 3-6, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: le difficoltà ...LIVE Djokovic-Vacherot 3-6, 4-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: altro ...122 milioni di ragazze non vanno a scuola. L’appello di Unicef per la ...C’è relazione tra presenza di asili nido nel territorio e tasso di ...Dazi, Fitto: non ci piacciono, ma definito miglior accordo possibileDjokovic, addio titolo 101: perde semifinale Shanghai, Vacherot in ...Il graffio musicale di Peppi Nocera: ‘Mi fanno male i capelli’ e la ...Francia, Lecornu di nuovo premier: il day after e le reazioni dei ...Ascolti tv, vince ‘Tale e Quale Show’ su Rai1. ‘La ruota della ...Brasile, ex suora sposa un ex prete: la loro storia fa il giro del ...Infortunio Thuram, l’Inter rischia nulla: anche quella partita è a ...Francesca Albanese, la frase sui napoletani che fa partire la class ...Andrea Sempio, faccia a faccia con Lovati dopo le sparate da Corona ...Due anziani e il figlio morti in un incendio nella loro casa, il ...Aumentano i prezzi per sigarette elettroniche e sigari: ecco come ...Wta Wuhan, Paolini si ferma in semifinale: Gauff vince in due setIncendio a Cornaredo, la testimonianza dei vicini : “Il padre ha ...“A Ballando con le Stelle ho perso 10 chili in tre settimane. È stato ...Gauff batte Paolini: l’azzurra è fuori in semifinale a Wuhan dopo una ...#iltempodioshø“Il mio ottobre”. La prima volta con la figlia appena adottata in ...Giorgia Meloni nella bufera nera, dopo il discorso a FirenzeOrrore in strada, uomo ucciso a coltellate: le urla e l’arrivo della ...Schlein a Genova: “Invito la presidente del Consiglio ad abbassare i ...Garlasco: la zia di Sempio, "seppi solo dopo che i soldi erano per ...Stasera Estonia-Italia. Gattuso: "Voglio una Nazionale di coraggiosi"Yellowjackets: La quarta stagione sarà l'ultimaDentro il matrimonio di Carlo Ponti Jr, figlio di Sophia Loren, e ...Serbia: ministra, “grandi aspettative” per promuovere emancipazione ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 12:25Barcolana, Wendy Schmidt: “Dobbiamo proteggere i mari dallo ...Inter, Bisseck pensa all’addio: il prezzo di mercato crollaMàkari 4 dal 19 ottobre su Rai 1: nuova “figlia” per Saverio Lamanna ...Furlani show: "Pur di battere il record di Powell sono disposto a ...Jackie Charlton e quel rigore che l'ha fatto ricominciare a fumareInfortunio Thuram Inter, la squadra di Chivu si rinnova in vista del ...Numeri Inter, attacco da record per Chivu: la squadra nerazzurra è la ...Zhegrova Juve, perché ha giocato solo pochi minuti col Kosovo? Parla ...Djokovic a terra ma non si ferma, poi perde: il suo drammatico ...Francia, le reazioni alla nuova nomina di Lecornu a primo ministroTrump: "Non ho cancellato l'incontro con Xi, vedremo"Il bambino di Sondrio caduto dal quinto piano è miracolosamente salvoMalore mentre fa jogging. Una videochiamata gli salva la vitaI cestò diventano "sentinelle" smart. In arrivo i sensori per la ...Giornata Mondiale della vista all’insegna della prevenzione, ...Lega, via alla fase operativa dei dipartimenti in Sicilia: pronti i ...Monza tenta di entrare nel Guinness World Record: l'appuntamento il ...A Piacenza il primo Laboratorio Anci sulla Valutazione di impatto ...Mille euro per bloccare l'auto in vendita sui social mai consegnata: ...Maxi blitz della Polizia Locale: pioggia di patenti ritirateSerie C e dilettanti, le classifiche di tutti i campionatiIl Cantico delle creature tra poesia, musica e fedeSpazio Lab Arnolfo, il nuovo doposcuola per bambini e ragazzi dai 6 ...I dirigenti scolastici in convegno a Camaldoli: "Qui una resistenza ...Fratelli canicattinesi uccisi nel 2020 vicino Delia: 16 anni e 8 mesi ...“Ti sparo in bocca”: minacce a direttrice di ...Pronostico Danimarca-Grecia: altra legnata (a zero)Lecco, spray al peperoncino in classe. Studenti e prof intossicati, ...Gaggiano, festa di Lealtà Azione in un’area comunale. La protesta ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Schlein a Genova: “Invito la presidente del Consiglio ad abbassare i toni” | Video

Schlein a Genova: “Invito la presidente del Consiglio ad abbassare i toni” | Video

La segretaria Dem su Meloni: “In democrazia non si è mai sentito che la premier desse dei terrorist... ► ilsecoloxix.it

Minacce di morte al direttore di ‘Cronache’: Corte d’Appello conferma la condanna per il killer dei Casalesi

Minacce di morte al direttore di ‘Cronache’: Corte d’Appello conferma la condanna per il killer dei Casalesi

La I Sezione Penale della Corte d’Appello di Napoli, presieduta da Daniela Critelli, ha confermato... ► casertanews.it

Thuram elogiato da Deschamps dopo il suo esordio da titolare con la Francia: «È giovane e devo rivederlo ma c’è una cosa che lo aiuterà nelle prossime partite»

Thuram elogiato da Deschamps dopo il suo esordio da titolare con la Francia: «È giovane e devo rivederlo ma c’è una cosa che lo aiuterà nelle prossime partite»

di Redazione JuventusNews24Thuram è stato elogiato così da Didier Deschamps dopo il suo esordio con ... ► juventusnews24.com

Albanese: “La restituzione della Palude La Vela al territorio jonico è un segnale di fiducia da cogliere senza incertezze”

Albanese: “La restituzione della Palude La Vela al territorio jonico è un segnale di fiducia da cogliere senza incertezze”

Tarantini Time QuotidianoInterviene con entusiasmo Egidio Albanese, candidato alle prossime regiona... ► tarantinitime.it

Sicurezza nei parchi, controlli straordinari su 235 aree gioco e 4mila alberi

Sicurezza nei parchi, controlli straordinari su 235 aree gioco e 4mila alberi

È in corso in questi giorni una campagna straordinaria di monitoraggio delle alberature presenti n... ► firenzetoday.it

Barcolana, Wendy Schmidt: “Dobbiamo proteggere i mari dallo sfruttamento. Credo nei giovani”

Barcolana, Wendy Schmidt: “Dobbiamo proteggere i mari dallo sfruttamento. Credo nei giovani”

Tre anni dopo la vittoria alla regata, la filantropa e velista, moglie dell'ex Ceo di Google, torna... ► repubblica.it

Si finge cliente di un negozio per rubare un giubbotto: espulso straniero

Si finge cliente di un negozio per rubare un giubbotto: espulso straniero

Entra in un negozio di abbigliamento e tenta di compiere un furto. E' accaduto giovedì sera a Sale... ► salernotoday.it

Francesca Albanese, la frase sui napoletani che fa partire la class action. L’ex avvocato di Maradona all’attacco: «Da lei violenza inaccettabile» – Il video

Francesca Albanese, la frase sui napoletani che fa partire la class action. L’ex avvocato di Maradona all’attacco: «Da lei violenza inaccettabile» – Il video

È pronto a una nuova class action l’avvocato Angelo Pisani, stavolta contro la giurista Francesca ... ► open.online

Tre Ciotole, Elio Germano e Alba Rohrwacher: "Michela Murgia ci aiuta a capire le priorità della vita"

Tre Ciotole, Elio Germano e Alba Rohrwacher: "Michela Murgia ci aiuta a capire le priorità della vita"

Abbiamo intervistato Alba Rohrwacher e Elio Germano, interpreti di Tre ciotole, il film di Isabelle ... ► movieplayer.it

LIVE Paolini Gauff 4 6 3 6, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: le difficoltà al servizio logorano l’azzurra, statunitense in finale!

LIVE Paolini Gauff 4 6 3 6, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: le difficoltà al servizio logorano l’azzurra, statunitense in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.36 Termina qui la cronaca testuale di OA Sport in Dire... ► oasport.it

De Paola su Maignan: “Conta molto la parola di Allegri”

De Paola su Maignan: “Conta molto la parola di Allegri”

Mike Maignan se ne andrà dal Milan a fine stagione? Il parere di Paolo De Paola durante 'Maracanà', ... ► pianetamilan.it

Paolini battuta in semifinale da Gauff al Wta 1000 di Wuhan

Paolini battuta in semifinale da Gauff al Wta 1000 di Wuhan

La tennista azzurra si è arresa alla statunitense con il punteggio di 6-4 6-3 WUHAN (CINA) - Jasmi... ► ilgiornaleditalia.it

122 milioni di ragazze non vanno a scuola. L’appello di Unicef per la Giornata delle Bambine

122 milioni di ragazze non vanno a scuola. L’appello di Unicef per la Giornata delle Bambine

L’11 ottobre si celebra la giornata delle Bambine. Una ricorrenza fortemente voluta dall’Unicef per... ► metropolitanmagazine

Marinelli e Tomasi (Pd) sul femminicidio di Lettomanoppello: "Indispensabile agire, basta contare le vittime"

Marinelli e Tomasi (Pd) sul femminicidio di Lettomanoppello: "Indispensabile agire, basta contare le vittime"

«Indispensabile agire. Vanno attivati tutti gli strumenti di intervento e prevenzione, basta conta... ► ilpescara.it

'Droga market' in casa, in manette 4 persone

Smantellato un ‘droga market’ casalingo. E’ il risultato dell’operazione antidroga dei militari de... ► casertanews.it

Inter, niente rischi per Thuram: rientro mirato per Napoli

Inter, niente rischi per Thuram: rientro mirato per Napoli

Inter, niente rischi per Thuram: rientro mirato per Napoli Il recupero di Marcus Thuram dal problem... ► forzazzurri.net

Mille euro per bloccare l

Mille euro per bloccare l'auto in vendita sui social mai consegnata: la truffa parte da Cerignola

Propone auto in vendita sui social network, simula la presenza di un altro acquirente interessato ... ► foggiatoday.it

Yellowjackets: La quarta stagione sarà l

Yellowjackets: La quarta stagione sarà l'ultima

Il survival drama Yellowjackets, disponibile su Paramount+, è arrivato al capolinea: i co-creatori s... ► comingsoon.it

Djokovic a terra ma non si ferma, poi perde: il suo drammatico medical time

Djokovic a terra ma non si ferma, poi perde: il suo drammatico medical time

Il 38enne non rinuncia al match The post Djokovic a terra ma non si ferma, poi perde: il suo dramma... ► lidentita.it

I controlli straordinari della Polizia a Viterbo e San Martino al Cimino

I controlli straordinari della Polizia a Viterbo e San Martino al Cimino

La Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione a Viterbo e provincia con particol... ► viterbotoday.it

Paolini ci prova, ma passa Gauff al Wta Wuhan: sfuma la finale

Paolini ci prova, ma passa Gauff al Wta Wuhan: sfuma la finale

Niente da fare per Jasmine Paolini: al Wta 1000 di Wuhan in semifinale ha prevalso Gauff, l’azzurra... ► sportface.it

Rugby, Serie A Elite Maschile: al via il campionato

Rugby, Serie A Elite Maschile: al via il campionato

Biella debutta in casa contro le Fiamme Oro, Viadana sfida Mogliano in diretta Rai. Derby emiliano ... ► sportface.it

Chiamate a tarda sera ai Poggi dal cellulare di Andrea Sempio, lui intercettato: “Lo avevo prestato a Marco”

Chiamate a tarda sera ai Poggi dal cellulare di Andrea Sempio, lui intercettato: “Lo avevo prestato a Marco”

Nelle carte della Procura di Brescia, che indaga sull'ex pm Mario Venditti, sono riportate le inter... ► fanpage.it

LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: fuga corposa con Ganna. Gruppo a 2? ai 170 km

LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: fuga corposa con Ganna. Gruppo a 2? ai 170 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:44 Corsa che attraversa ora la provincia di Lecco. 12:... ► oasport.it

Spaccio, per 3 pusher arrivano le condanne

Spaccio, per 3 pusher arrivano le condanne

 Sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 3 ragazzi di Bel... ► casertanews.it

Francia, le reazioni alla nuova nomina di Lecornu a primo ministro

Francia, le reazioni alla nuova nomina di Lecornu a primo ministro

Continua il caos politico in Francia. A cinque giorni dalle sue dimissioni, Sebastien Lecornu è sta... ► lettera43.it

Paolini ko a Wuhan, sfuma il sogno finale

Paolini ko a Wuhan, sfuma il sogno finale

Roma, 11 ottobre 2025 – Si ferma in semifinale l’avventura di Jasmine Paolini nel torneo WTA di Wuha... ► sport.quotidiano.net

Macron vuol fare danni fino alla fine. Si gioca l’ultimo premier figurina

Macron vuol fare danni fino alla fine. Si gioca l’ultimo premier figurina

Una valanga di compromessi per evitare lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e, quindi, le elezi... ► laverita.info

I dirigenti scolastici in convegno a Camaldoli: "Qui una resistenza civile pensante"

I dirigenti scolastici in convegno a Camaldoli: "Qui una resistenza civile pensante"

Si conclude oggi in Casentino la due giorni del seminario dell’associazione nazionale dirigenti sc... ► arezzonotizie.it

Il graffio musicale di Peppi Nocera: ‘Mi fanno male i capelli’ e la sinistra a Capalbio

Il graffio musicale di Peppi Nocera: ‘Mi fanno male i capelli’ e la sinistra a Capalbio

(Adnkronos) – Si intitola 'Mi fanno male i capelli' ed è un brano it-pop che non passerà inosservato... ► periodicodaily.com

Norton Cuffy Juve: la posizione del Genoa è stata rivelata, cosa succederà tra gennaio e giugno per il classe 2004! Bianconeri avvisati per il possibile assalto all’obiettivo in fascia

Norton Cuffy Juve: la posizione del Genoa è stata rivelata, cosa succederà tra gennaio e giugno per il classe 2004! Bianconeri avvisati per il possibile assalto all’obiettivo in fascia

di Redazione JuventusNews24Norton-Cuffy Juve: la posizione del Genoa è netta, ecco cosa accadrà nei ... ► juventusnews24.com

Tudor e la macumba contro il Real Madrid: non solo Mbappé, si ferma anche il gioiello di Xabi Alonso

Tudor e la macumba contro il Real Madrid: non solo Mbappé, si ferma anche il gioiello di Xabi Alonso

Sembra che il Real Madrid stia facendo i conti con una maledizione: oltre a Mbappé, si è fermato an... ► rompipallone.it

Elezioni Regionali 2025. Forza Italia chiude la lista a Caserta. Ecco tutti i candidati

Elezioni Regionali 2025. Forza Italia chiude la lista a Caserta. Ecco tutti i candidati

Si definisce la squadra di Forza Italia in vista delle prossime elezioni regionali in Campania, e ... ► casertanews.it

Incendio in un condominio nel Milanese: muoiono padre, madre e figlio | L

Incendio in un condominio nel Milanese: muoiono padre, madre e figlio | L'uomo torna indietro per salvare la moglie

Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, poi dimesso. Evacuato l'intero stabile. Le vittime avev... ► tgcom24.mediaset.it

Lecco, spray al peperoncino in classe. Studenti e prof intossicati, evacuata la scuola

Lecco, spray al peperoncino in classe. Studenti e prof intossicati, evacuata la scuola

Lecco, 11 ottobre 2025 – Maxi emergenza a scuola a Lecco. Qualcuno, probabilmente uno studente, ha ... ► ilgiorno.it

Chi giocherà al posto di Monica De Gennaro in Nazionale? Fersino favorita, ma non mancano le candidate

Chi giocherà al posto di Monica De Gennaro in Nazionale? Fersino favorita, ma non mancano le candidate

Monica De Gennaro ha ufficialmente chiuso la propria avventura con la Nazionale, lasciando la magli... ► oasport.it

Stasera Estonia Italia. Gattuso: "Voglio una Nazionale di coraggiosi"

Stasera Estonia Italia. Gattuso: "Voglio una Nazionale di coraggiosi"

AGI - "Questa sera voglio una Nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il peric... ► agi.it

Inaugurata la nuova mini pala meccanica della Protezione Civile di Tarquinia

Inaugurata la nuova mini pala meccanica della Protezione Civile di Tarquinia

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, si è svolta il 5 ottobre l’inaugur... ► viterbotoday.it

A Piacenza il primo Laboratorio Anci sulla Valutazione di impatto generazionale

A Piacenza il primo Laboratorio Anci sulla Valutazione di impatto generazionale

Si è chiuso venerdì 10 ottobre a Palazzo Gotico, il primo laboratorio Anci sulla VIG (Valutazione ... ► ilpiacenza.it

Almenno San Bartolomeo, auto travolge un’anziano in bici: gravemente ferito

Almenno San Bartolomeo, auto travolge un’anziano in bici: gravemente ferito

Almenno San Bartolomeo. Un uomo di 78 anni è rimasto gravemente ferito nella mattinata di sabato 11... ► bergamonews.it

Ascolti tv, vince ‘Tale e Quale Show’ su Rai1. ‘La ruota della Fortuna’ batte ancora ‘Affari tuoi’

Ascolti tv, vince ‘Tale e Quale Show’ su Rai1. ‘La ruota della Fortuna’ batte ancora ‘Affari tuoi’

(Adnkronos) – “Tale e Quale Show”, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime ti... ► periodicodaily.com

L’Associazione Barbablu adotta la scuola primaria ‘Don Milani’ donando laboratori e incontri con autori

L’Associazione Barbablu adotta la scuola primaria ‘Don Milani’ donando laboratori e incontri con autori

Nell’ambito del progetto ‘Autunno a fumetti’ promosso da Comune di Cesena nell’ambito del cartello... ► cesenatoday.it

L’Italia spende come un anno fa, ma una famiglia su tre taglia sul cibo

L’Italia spende come un anno fa, ma una famiglia su tre taglia sul cibo

L’Italia non ha smesso di spendere, ma ha dovuto imparare a spendere meno. Nel 2024 le famiglie ita... ► panorama.it

Arriva il Brit Gala, la versione inglese del Met Gala: anche il British Museum vuole la sua serata fashion

Arriva il Brit Gala, la versione inglese del Met Gala: anche il British Museum vuole la sua serata fashion

Dopo il Metropolitan Museum of Art di New York, arriva il Brit Gala del British Museum di Londra, c... ► fanpage.it

Inter, Bisseck pensa all’addio: il prezzo di mercato crolla

Inter, Bisseck pensa all’addio: il prezzo di mercato crolla

Nel corso della sessione estiva di calciomercato l’Inter si è dovuta muovere su diversi fronti sia ... ► forzainter.eu

Nasce a Parma FuturoPresente, primo grande festival universitario che unisce scienza, etica e società

Nasce a Parma FuturoPresente, primo grande festival universitario che unisce scienza, etica e società

Parma, già Capitale Italiana della Cultura 2020 e futura Capitale Europea dei Giovani 2027, si pre... ► parmatoday.it

Pronostico Danimarca Grecia: altra legnata (a zero)

Pronostico Danimarca Grecia: altra legnata (a zero)

Danimarca-Grecia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove... ► ilveggente.it

La scoperta che cambia tutto: non dipende più dalle donne

La scoperta che cambia tutto: non dipende più dalle donne

Arrivano nuovi dettagli svelati addirittura dalla dottoressa. Riguarda sia gli uomini che le donne ... ► temporeale.info

Fidanza: “Nel nome di Charlie, la libertà non arretra”. Milano unisce la destra europea contro l’odio

Fidanza: “Nel nome di Charlie, la libertà non arretra”. Milano unisce la destra europea contro l’odio

Sotto il patrocinio dell’eurodeputato e vicepresidente dell’Ecr party Carlo Fidanza, la fondazione... ► secoloditalia.it

“A Ballando con le Stelle ho perso 10 chili in tre settimane. È stato come se mi avessero strappato un braccio quando hanno riportato mio figlio Vladik in Bielorussia”: parla Paolo Belli

“A Ballando con le Stelle ho perso 10 chili in tre settimane. È stato come se mi avessero strappato un braccio quando hanno riportato mio figlio Vladik in Bielorussia”: parla Paolo Belli

“A Ballando con le stelle ho perso dieci chili in tre settimane e non me ne sono nemmeno accorto”. ... ► ilfattoquotidiano.it

Infortunio Thuram Inter, la squadra di Chivu si rinnova in vista del rientro del centravanti francese

Infortunio Thuram Inter, la squadra di Chivu si rinnova in vista del rientro del centravanti francese

di Redazione Inter News 24Infortunio Thuram Inter, il sistema offensivo nerazzurro continua a evolve... ► internews24.com

Jackie Charlton e quel rigore che l

Jackie Charlton e quel rigore che l'ha fatto ricominciare a fumare

Sarebbe potuto diventare un poliziotto invece ha preferito fare un provino per il Leeds, dove ha gio... ► gazzetta.it

Andrea Sempio, faccia a faccia con Lovati dopo le sparate da Corona su Garlasco. Parla l’avvocato a rischio licenziamento: «Non lascio: gli ho fatto una promessa»

Andrea Sempio, faccia a faccia con Lovati dopo le sparate da Corona su Garlasco. Parla l’avvocato a rischio licenziamento: «Non lascio: gli ho fatto una promessa»

Andrea Sempio si prenderà ancora qualche giorno per decidere se farsi assistere ancora da Massimo ... ► open.online

Maxi incidente a Ferrara sulla Statale Adriatica, morti donna e 2 giovani: strada chiusa e traffico in tilt

Maxi incidente a Ferrara sulla Statale Adriatica, morti donna e 2 giovani: strada chiusa e traffico in tilt

Le vittime dell'incidente, tutte morte sul colpo, vicino a Ferrara avevano 41, 19 e 20 anni. Impatto... ► virgilio.it

Gauff batte Paolini: l’azzurra è fuori in semifinale a Wuhan dopo una partita folle (in negativo)

Gauff batte Paolini: l’azzurra è fuori in semifinale a Wuhan dopo una partita folle (in negativo)

I colpi di scena possono essere divertenti. Ma quando in una partita di tennis si assiste a una fol... ► ilfattoquotidiano.it

Fratelli canicattinesi uccisi nel 2020 vicino Delia: 16 anni e 8 mesi al pastore romeno

Fratelli canicattinesi uccisi nel 2020 vicino Delia: 16 anni e 8 mesi al pastore romeno

In primo grado era stato condannato a 25 anni di reclusione. Adesso la Corte d'Assise d'appello di... ► agrigentonotizie.it

Wuhan Open, Paolini si arrende a Gauff in semifinale

Wuhan Open, Paolini si arrende a Gauff in semifinale

AGI - Dopo l'inatteso successo di ieri sulla polacca Iga Swiatek, numero 2 del ranking internaziona... ► agi.it

Il Cantico delle creature tra poesia, musica e fede

Il Cantico delle creature tra poesia, musica e fede

A fine mese, all’Accademia Valdarnese del Poggio, si terrà un importante incontro de “I sabati del... ► arezzonotizie.it

Schlein. ‘abbiamo vinto in diverse regioni, consolidare alleanza progressista’

Schlein. ‘abbiamo vinto in diverse regioni, consolidare alleanza progressista’

''la coalizione progressista si riunisce in tutte le regioni che vanno al voto. Andiamo avanti e i r... ► imolaoggi.it

Zhegrova Juve, perché ha giocato solo pochi minuti col Kosovo? Parla il ct Foda, la verità sulle condizioni dell’esterno bianconero

Zhegrova Juve, perché ha giocato solo pochi minuti col Kosovo? Parla il ct Foda, la verità sulle condizioni dell’esterno bianconero

di Redazione JuventusNews24Zhegrova Juve, perché pochi minuti in campo col Kosovo? Parla il ct Foda,... ► juventusnews24.com

Scalera (garante detenuti) sul femminicidio di Lettomanoppello: "Fragilità psichiche gravi peggiorano in carcere"

Scalera (garante detenuti) sul femminicidio di Lettomanoppello: "Fragilità psichiche gravi peggiorano in carcere"

Una riflessione sul ruolo del carcere nei casi di persone con malattie psichiatriche.È quella che ... ► ilpescara.it

Incendio a Cornaredo, la testimonianza dei vicini : “Il padre ha bussato alla porta”. “Il figlio chiedeva aiuto”

Incendio a Cornaredo, la testimonianza dei vicini : “Il padre ha bussato alla porta”. “Il figlio chiedeva aiuto”

“Verso le 3:30 ho sentito dei rumori, abbiamo guardato fuori ed è iniziato il fuoco dove c’è la sal... ► ilfattoquotidiano.it