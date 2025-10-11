Visite e ticket da pagare | la mail truffa nelle caselle di posta dei monzesi

Visite e ticket da pagare. La polizia di Stato diramando in queste ore un comunicato ufficiale per allertare i cittadini in merito una campagna di phishing indirizzata a caselle di posta elettronica di numerosi cittadini della regione Lombardia, inerente il presunto mancato pagamento di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: visite - ticket

Ticket, Sos riscossioni. Per visite ed esami mancano 2,5 milioni. Ma si fa peggio altrove

Visite gratis per le donne. Zero ticket nei Consultori

Dal 6 ottobre è possibile pagare il Ticket sanitario per visite o esami anche attraverso la APP IO. Sarà possibile pagare il ticket, in particolare, dal momento della notifica, quattro giorni prima, fino al momento della prestazione. Il nuovo canale di pagamento si a Vai su Facebook

Visite mediche, chi non si presenta dovrà pagare: il provvedimento della Lombardia per accorciare le liste d'attesa - Per ora si tratta di un provvedimento lanciato dalla regione lombarda, ma anche altri territori potrebbero decidere di fare lo stesso. Si legge su corriereadriatico.it

Visite mediche, chi non si presenta dovrà pagare: il provvedimento della Lombardia per accorciare le liste d'attesa - La nuova disposizione vale anche per chi ha diritto all'esenzione e nasce per far sì che il posto venga reso disponibile per un altro paziente che ne ha bisogno Non si tratta di punire i cittadini, ma ... Segnala leggo.it