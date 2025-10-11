Visita alla basilica di S Maria Assunta
Oggi, visita alla millenaria basilica di Santa Maria Assunta di Bagno di Romagna, nell’ambito delle iniziative di ’ Monasteri Aperti Emilia Romagna ’, promosse da vari enti e associazioni, tra cui Tra Monti e Valli - US Acli di San Piero. Il ritrovo dei partecipanti è alle 21, davanti alla basilica per una visita straordinaria alla chiesa madre bagnese, con la collaborazione della Fondazione Abbatia Nullius Balneensis. La basilica è una delle tre location del Museo d’Arte Sacra, una delle più ricche e pregevoli testimonianze di dipinti e arredi nel territorio appenninico della Romagna Toscana. Gli altri due spazi espositivi del Museo, sempre all’interno del borgo di Balneum Sanctae Mariae (Bagno, nel Medioevo), come citato dal monaco Alberto di Stade (Germania) nella sua descrizione del pellegrinaggio a Roma lungo la Via Romea Germanica nella prima metà del 1200, sono costituiti dall’Oratorio della Madonna del Carmine e dalla Casa Canonica della Parrocchia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
