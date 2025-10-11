Vision Quest | la descrizione del trailer mostrato al New York Comic-Con regala le prime anticipazioni

All'evento che si è svolto negli Stati Uniti i fan hanno potuto vedere le prime immagini dello show in arrivo su Disney+ nel 2026. I fan della Marvel presenti al New York Comic-Con hanno potuto vedere in anteprima il trailer di Vision Quest, la serie spinoff di WandaVision in arrivo nel 2026. Per ora il video non è stato condiviso online, tuttavia è possibile scoprire qualche spoiler grazie alle descrizioni dei giornalisti presenti. Non proseguite con la lettura se non volete La descrizione del trailer Nel trailer di Vision Quest l'attore Paul Bettany è di nuovo protagonista nella versione Visione Bianco introdotta al termine della serie WandaVision. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

