Vision Quest | la descrizione del trailer mostrato al New York Comic-Con regala le prime anticipazioni
All'evento che si è svolto negli Stati Uniti i fan hanno potuto vedere le prime immagini dello show in arrivo su Disney+ nel 2026. I fan della Marvel presenti al New York Comic-Con hanno potuto vedere in anteprima il trailer di Vision Quest, la serie spinoff di WandaVision in arrivo nel 2026. Per ora il video non è stato condiviso online, tuttavia è possibile scoprire qualche spoiler grazie alle descrizioni dei giornalisti presenti. Non proseguite con la lettura se non volete La descrizione del trailer Nel trailer di Vision Quest l'attore Paul Bettany è di nuovo protagonista nella versione Visione Bianco introdotta al termine della serie WandaVision. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: vision - quest
Vision Quest, finite le riprese del sequel spirituale di WandaVision: cosa succederà a Visione Bianco?
Vision Quest: svelato il logo ufficiale dello spin-off della Marvel
Logo ufficiale dello spin-off Marvel svelato in Vision Quest
VisionQuest, una nueva serie de Marvel Television, llega en 2026 a Disney+. - X Vai su X
Paul Bettany ha discusso dei collegamenti tra la nuova serie Marvel #VisionQuest e le precedenti: «Non le descriverei propriamente come una trilogia, ma ovviamente sono collegate. #WandaVision ha iniziato la storia, che in parte è proseguita con #AgathaAl - facebook.com Vai su Facebook
Vision Quest: la descrizione del trailer mostrato al New York Comic-Con regala le prime anticipazioni - All'evento che si è svolto negli Stati Uniti i fan hanno potuto vedere le prime immagini dello show in arrivo su Disney+ nel 2026. movieplayer.it scrive
Vision Quest, Emily Hampshire dopo Schitt’s Creek si lancia nell'universo Marvel - Il cast di Vision Quest sta prendendo forma e, dopo Schitt's Creek, Emily Hampshire è pronta per una nuova avventura nel MCU: ma chi interpreterà nella serie tv? Come scrive comingsoon.it