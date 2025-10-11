Virus respiratori e Covid 8mila casi Antinfluenzale da lunedì 13 ottobre il via per tutti
IN UNA SETTIMANA. Ora nell'aria un mix di patogeni, rhinovirus, Sars-CoV-2, parainfluenzali e influenza vera. Il 90% dei casi Covid in età lavorativa. Prime vaccinazioni ai più fragili, ora in campo anche 188 farmacie.
In questa notizia si parla di: virus - respiratori
Cancro, la Covid può risvegliare le cellule tumorali dormienti: rischio metastasi dai virus respiratori
A settembre virus respiratori in agguato: a cosa fare attenzione
Secondo gli esperti circoleranno varianti più aggressive e nuovi virus respiratori. La SIMEU invita tutti, soprattutto fragili e anziani, a vaccinarsi non solo difendere sé stessi ma anche per evitare il collasso dei pronto soccorso
In Emilia-Romagna parte lunedì 13 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale, utile a prevenire e contrastare la circolazione dei virus respiratori che quest'anno è attesa con particolare impatto, sia per incidenza, sia per sintomatologia
Campagna antinfluenzale, 45mila dosi per Ascoli e San Benedetto. Angelini "mix virus respiratori: influenza, Covid e sinciziale"
Virus respiratori e Covid, 8mila casi. Antinfluenzale, da lunedì 13 ottobre il via per tutti - Prime vaccinazioni ai più fragili, ora in campo
Aumentano i casi di Covid e arriva l'influenza. Gli esperti: "I vaccini salvano la vita"