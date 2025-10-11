Virtus passa a Udine 80-82 | bis in campionato per l’Olidata

Udine, 11 ottobre 2025 – Due su due. La Virtus dopo Napoli, passa con grande fatica e dopo un supplementare 80-82 a Udine e concede il bis in campionato, grazie ad uno decisivo finale di Carsen Edwards. È un overtime a decidere il confronto tra Udine e Virtus, al termine di un confronto dalla mille emozioni, con i bianconeri che dopo il +16 di metà terza frazione, rischia tantissimo nel finale subendo il rientro di Udine complice anche le 20 palle perse anche di questa sera dei bolognesi. Primo tempo di sostanziale equilibrio, con la Virtus avanti 31-37 a metà tempo, ripresa “pazza” con i bianconeri che nella terza frazione di gioco sembrano dare la svolta decisiva, quando la formazione di Dusko Ivanovic cerca di dare la svolta definitiva al match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

