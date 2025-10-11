Virtus influenza per il play Brandon Taylor | non sarà in campo a Udine
Bologna, 11 ottobre 2025 – C’è già una certezza, in casa Virtus, su chi stasera diserterà il confronto tra Udine e Olidata. Si tratta del play Brandon Taylor. Nessuna bocciatura da parte di Dusko Ivanovic, il regista tascabile, semplicemente, ha le classiche ‘placche in gola’. Stato febbrile e influenza, dunque e il club, per evitare che Brandon faccia da ‘ untore’ involontario, l’ha spedito a casa, sotto le coperte. Il rimedio classico per smaltire un attacco influenzale. Basket Serie A, scatta il secondo turno: orari e dove vedere le gare La Virtus a questo punto dovrà decidere chi altri tenere fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: virtus - influenza
