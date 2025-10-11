Virginia Mihajlovic ricorda papà Sinisa | Nei momenti belli ci manca ancora di più

Periodicodaily.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Virginia Mihajlovic ospite oggi, sabato 11 ottobre, a Verissimo ha ricordato il papà Sinisa, scomparso nel 2022 causa di una grave forma di leucemia. La secondogenita di Sinisa e Arianna Rapaccioni ha parlato della sua famiglia e del battesimo del secondo figlio, Leone Sinisa, nato nel 2024 dall'amore con il compagno Alessandro Vogliacco. "Quando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: virginia - mihajlovic

Virginia Mihajlovic, il matrimonio da sogno e la dolorosa perdita di Sinisa Mihajlovic «Sento papà sempre accanto a me, non mi lascia mai sola»

Anticipazioni Verissimo dell’11 ottobre, il racconto di Virginia Mihajlovic

Chi è il marito di Virginia Mihajlovic (la figlia di Sinisa), Alex Vogliacco, e quanti figli hanno

virginia mihajlovic ricorda pap224Sinisa Mihajlovic, il ricordo della figlia Virginia: «Violante mi chiede perché non possiamo andare a salutare il nonno in cielo» - Ospite a Verissimo nella puntata di sabato 11 ottobre 2025, la giovane ragazza si racconta nel salotto di Silvia Toffanin e torna a ... Come scrive ilmattino.it

virginia mihajlovic ricorda pap224Virginia Mihajlovic ricorda papà Sinisa: "Nei momenti belli ci manca ancora di più" - Virginia Mihajlovic ospite oggi, sabato 11 ottobre, a Verissimo ha ricordato il papà Sinisa, scomparso nel 2022 causa di una grave forma di leucemia. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Virginia Mihajlovic Ricorda Pap224