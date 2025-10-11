Virginia Mihajlovic il matrimonio da sogno e la dolorosa perdita di Sinisa Mihajlovic Sento papà sempre accanto a me non mi lascia mai sola

Virginia Mihajlovic torna nel salottino di Verissimo per raccontare la sua vita da quando è diventata mamma per la seconda volta del piccolo Leone Sinisa. La figlia dell'amato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Virginia Mihajlovic, il matrimonio da sogno e la dolorosa perdita di Sinisa Mihajlovic «Sento papà sempre accanto a me, non mi lascia mai sola»

In questa notizia si parla di: virginia - mihajlovic

Sabato a #Verissimo, la splendida Virginia Mihajlovic rivivrà insieme ai suoi figli tutte le emozioni del battesimo del piccolo Leone Siniša - facebook.com Vai su Facebook

Virginia Mihajlovic, chi è il marito e quanti figli ha? La vita privata - La vita privata di Virginia Mihajlovic: scopri chi è il marito Alessandro Vogliacco e quanti figli hanno avuto insieme. Come scrive tag24.it

Virginia Mihajlovic, figlio Leone Sinisa in onore del nonno/ “Miei fratelli proibito metterli il nome intero” - Chi è Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa ed Arianna Rapaccioni ed il figlio Leone Sinisa chiamato così in onore del nonno: "I miei fratelli... Da ilsussidiario.net