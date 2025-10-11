Virginia Mihajlovic e il vuoto lasciato da Sinisa | Sono triste anche nelle giornate belle mia madre si sente sola

Virginia Mihajlovic, a Verissimo, racconta il vuoto lasciato da suo padre Sinisa, morto nel 2022 a causa di una leucemia. Ha chiamato il secondogenito Leone Sinisa in suo onore: "Associa il nome di mio padre e la figura del leone che è ciò che era mio padre per noi tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Virginia Mihajlovic, il matrimonio da sogno e la dolorosa perdita di Sinisa Mihajlovic «Sento papà sempre accanto a me, non mi lascia mai sola»

Anticipazioni Verissimo dell’11 ottobre, il racconto di Virginia Mihajlovic

Chi è il marito di Virginia Mihajlovic (la figlia di Sinisa), Alex Vogliacco, e quanti figli hanno

virginia mihajlovic vuoto lasciatoVirginia Mihajlovic e il vuoto lasciato da Sinisa: “Sono triste anche nelle giornate belle, mia madre si sente sola” - Virginia ha raccontato che anche per sua madre, Arianna, non è facile colmare il vuoto lasciato dal marito Sinisa: "La mamma ogni tanto si sente un po' sola però è una ... Secondo fanpage.it

virginia mihajlovic vuoto lasciatoVirginia Mihajlovic, chi è la mamma Arianna Rapaccioni (moglie di Sinisa) - Virginia Mihajlovic ha ripercorso i momenti magici delle sue nozze con il marito Alessandro Vogliacco, parlando dell’amore che la lega al compagno, ma anche del dolore che ancora oggi avverte per la ... Riporta msn.com

