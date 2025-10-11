Virginia Mihajlovic chi è la mamma Arianna Rapaccioni moglie di Sinisa
Virginia Mihajlovic nasce a Roma il 29 maggio 1998. È la figlia di uno dei più apprezzati allenatori di calcio Sinisa Mihajlovic (che muore il 16 dicembre 2022 a 53 anni dopo una battaglia durata tre anni contro la leucemia) e di Arianna Rapaccioni Virginia Mihajlovic ha ripercorso i momenti magici delle sue nozze con il marito Alessandro Vogliacco, parlando dell’amore che la lega al compagno, ma anche del dolore che ancora oggi avverte per la mancanza del papà Sinisa, scomparso a Roma il 16 dicembre 2022 dopo una lunghissima battaglia contro la leucemia. “ Papà ci dava tantissima sicurezza, era presente e ci dimostrava il suo amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: virginia - mihajlovic
Virginia Mihajlovic, il matrimonio da sogno e la dolorosa perdita di Sinisa Mihajlovic «Sento papà sempre accanto a me, non mi lascia mai sola»
Anticipazioni Verissimo dell’11 ottobre, il racconto di Virginia Mihajlovic
Chi è il marito di Virginia Mihajlovic (la figlia di Sinisa), Alex Vogliacco, e quanti figli hanno
Federico Cardone videographer. . >> IL REEL UFFICIALE DEL MATRIMONIO DI VIRGINIA MIHAJLOVIC ED ALESSANDRO VOGLIACCO - facebook.com Vai su Facebook
Virginia Mihajlovic dove vive e cosa fa oggi? Tutto sulla figlia di Sinisa - Scopri dove vive oggi Virginia Mihajlovic, la figlia del noto allenatore Sinisa: tutti i dettagli su cosa fa oggi e la casa della 27enne famosa sui social. Segnala tag24.it
Virginia Mihajlovic, il matrimonio da sogno e la dolorosa perdita di Sinisa Mihajlovic «Sento papà sempre accanto a me, non mi lascia mai sola» - Virginia Mihajlovic torna nel salottino di Verissimo per raccontare la sua vita da quando è diventata mamma per la seconda volta del piccolo Leone Sinisa. Secondo msn.com