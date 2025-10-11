Virginia Mihajlovic chi è la mamma Arianna Rapaccioni moglie di Sinisa

Metropolitanmagazine.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Virginia Mihajlovic  nasce a Roma il  29 maggio 1998. È la figlia di uno dei più apprezzati allenatori di calcio Sinisa Mihajlovic (che muore il 16 dicembre 2022 a 53 anni dopo una battaglia durata tre anni contro la leucemia) e di Arianna Rapaccioni Virginia Mihajlovic ha ripercorso i momenti magici delle sue nozze con il marito Alessandro Vogliacco, parlando dell’amore che la lega al compagno, ma anche del dolore che ancora oggi avverte per la mancanza del papà Sinisa,  scomparso a Roma il 16 dicembre 2022  dopo una lunghissima battaglia contro la leucemia. “ Papà ci dava tantissima sicurezza, era presente e ci dimostrava il suo amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

virginia mihajlovic chi 232 la mamma arianna rapaccioni moglie di sinisa

© Metropolitanmagazine.it - Virginia Mihajlovic, chi è la mamma Arianna Rapaccioni (moglie di Sinisa)

In questa notizia si parla di: virginia - mihajlovic

Virginia Mihajlovic, il matrimonio da sogno e la dolorosa perdita di Sinisa Mihajlovic «Sento papà sempre accanto a me, non mi lascia mai sola»

Anticipazioni Verissimo dell’11 ottobre, il racconto di Virginia Mihajlovic

Chi è il marito di Virginia Mihajlovic (la figlia di Sinisa), Alex Vogliacco, e quanti figli hanno

virginia mihajlovic 232 mammaVirginia Mihajlovic dove vive e cosa fa oggi? Tutto sulla figlia di Sinisa - Scopri dove vive oggi Virginia Mihajlovic, la figlia del noto allenatore Sinisa: tutti i dettagli su cosa fa oggi e la casa della 27enne famosa sui social. Segnala tag24.it

virginia mihajlovic 232 mammaVirginia Mihajlovic, il matrimonio da sogno e la dolorosa perdita di Sinisa Mihajlovic «Sento papà sempre accanto a me, non mi lascia mai sola» - Virginia Mihajlovic torna nel salottino di Verissimo per raccontare la sua vita da quando &#232; diventata mamma per la seconda volta del piccolo Leone Sinisa. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Virginia Mihajlovic 232 Mamma