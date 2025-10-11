Virginia Mihajlovi? a Verissimo su papà Sinisa | Mi manca Le parole sul figlio

Sono passati quasi tre anni da quando Siniša Mihajlovi? è scomparso a causa di una leucemia molto aggressiva, ma la figura dell’allenatore continua ad essere il faro che illumina la vita dei suoi familiari. Lo ha raccontato la figlia Virginia Mihajlovi? che, ospite di Verissimo, ha spiegato come la malinconia la accompagni anche durante i momenti più belli. Virginia Mihajlovi?, il ricordo di papà Sinisa a Verissimo. Virginia Mihajlovi?,  modella e influencer figlia del compianto allenatore Sinisa, sta vivendo un periodo molto felice: insieme a suo marito Alessandro si è trasferita in Grecia, e ha da poco celebrato il battesimo del suo secondogenito. 🔗 Leggi su Dilei.it

