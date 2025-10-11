Virginia Mihajlovi? a Verissimo | l’eco di Siniša nei giorni di festa

Nel pomeriggio di sabato 11 ottobre, nello studio di Verissimo, Virginia Mihajlovi? ha condiviso un ricordo intenso del papà Siniša. Parole misurate, emozioni limpide: la gioia per la sua famiglia si intreccia con l'assenza di chi non c'è più, soprattutto nei giorni pieni di luce. Un racconto che diventa specchio di molte vite e che .

