ViralizzAmi 4 | Radio Kiss Kiss svela cast calendario e regole del social talent 2025

Dopo tre edizioni di successo, Radio Kiss Kiss lancia ViralizzAmi 4, il social talent che mette in gara otto creator su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube per il titolo di fenomeno più virale. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’iconica T-shirt di Radio Kiss Kiss in un simbolo riconoscibile, macinando visualizzazioni e interazioni in un percorso a tappe scandito da bonus e malus. ViralizzAmi 4: la nuova stagione del social talent di Radio Kiss Kiss Indice. Il cast ufficiale di ViralizzAmi 4 su Radio Kiss Kiss. Calendario: quando inizia e come si articola la competizione. Regolamento: punteggi, bonus e malus. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

