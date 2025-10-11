ViralizzAmi 4 | Radio Kiss Kiss svela cast calendario e regole del social talent 2025
Dopo tre edizioni di successo, Radio Kiss Kiss lancia ViralizzAmi 4, il social talent che mette in gara otto creator su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube per il titolo di fenomeno più virale. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’iconica T-shirt di Radio Kiss Kiss in un simbolo riconoscibile, macinando visualizzazioni e interazioni in un percorso a tappe scandito da bonus e malus. ViralizzAmi 4: la nuova stagione del social talent di Radio Kiss Kiss Indice. Il cast ufficiale di ViralizzAmi 4 su Radio Kiss Kiss. Calendario: quando inizia e come si articola la competizione. Regolamento: punteggi, bonus e malus. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: viralizzami - radio
“È naturale” di @francesca_michielin è #NewKiss In rotazione su Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss Tv sul canale 158 del Digitale Terrestre #radiokisskiss Vai su Facebook
Radio Kiss Kiss: al via, la quarta edizione di "ViralizzAmi" - Dopo tre edizioni da record – con oltre 200 milioni di impressions e 14 milioni di interazioni – Radio Kiss Kiss presenta la nuova stagione di ViralizzAmi, il social talent che mette in gara otto crea ... Secondo fm-world.it
Il palinsesto di Radio Kiss Kiss Napoli - Si comincia alle 07:00 con "Il pipistrello" con Antonio Manganiello, e si prosegue alle 09: ... Scrive radiomusik.it