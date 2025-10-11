Violenza domestica | la Questura di Avellino rinnova il protocollo ZEUS

Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi è stato firmato il rinnovo del protocollo "ZEUS", in materia di atti persecutori e violenza domestica, tra la Que stura di Avellino e le associazioni "a voce Alta" di Salerno che ha promosso il progetto T.E.M.I. – sporTEllo uoMIni maltrattanti con sede operativa in Avellino in via San Francesco Saverio nr. 1. Il protocollo ZEUS, ader endo alle indicazioni del Dipart imento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – in materia di potenziamento delle strategie di prevenzione e di contrasto alla violenza contro le donne, è uno strumento che attraver so la "presa in carico" degli uom ini ammoniti per condotte persecutorie eo di violenza domestica mira alla rieducazione degli stessi mediante l'accoglienza e la costruzione di percorsi personalizzati, avvalendosi di un equipe di lavoro multiprofessionale.

