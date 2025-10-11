Violento impatto tra due auto sulla statale a Ferrara | muoiono una donna e due ragazzi

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di oggi 11 ottobre sulla statale Adriatica all'altezza di Ferrara due auto si sono scontrate violentemente. Purtroppo tre persone sono morte: sono una donna e due ragazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

