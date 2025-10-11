Violento frontale nella notte a Bolgare | muore Asia Curnis aveva 23 anni

Bolgare (Bergamo), 11 ottobre 2025 – Tragedia della strada, nella notte tra sabato e domenica, nella Bergamasca: muore una ragazza di 23 anni. Intorno alle 2,30 due auto si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale 91 bis a Bolgare. A bordo dei veicoli c'erano cinque giovani tra i 20 e i 29 anni: due ragazze – sorelle – di 23 e 20 anni su un’Audi, 23, 28 e 29 su una Mercedes. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, lo schianto si è verificato tra l’Audi guidata dalla 23enne e la Mercedes impegnata in una manovra di sorpasso. A riportate gli esiti più gravi i due conducenti delle vetture, trasportati in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violento frontale nella notte a Bolgare: muore Asia Curnis, aveva 23 anni

In questa notizia si parla di: violento - frontale

Incidente alle porte di Milano, violento schianto frontale tra un tir e un’auto: un ferito grave.

Violento incidente frontale tra due auto, soccorsi sul posto - IN AGGIORNAMENTO

Violento incidente frontale tra due auto, due feriti gravi: soccorsi sul posto

L’uomo ha perso la vita nel violento scontro frontale di questa mattina a Villasor: stava andando a lavoro. Vai su Facebook

Dorgali, violento scontro frontale: tre feriti in ospedale - X Vai su X

Violento frontale nella notte a Bolgare: muore Asia Curnis, aveva 23 anni - 30 tra sabato e domenica, nella Bergamasca: due auto si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale 91 bis a Bolgare, a bordo c’erano cinque giovani tra i 20 e i 29 ... Segnala ilgiorno.it

Bolgare, frontale nella notte: muore una ragazza di 23 anni. Ferita anche la sorella - Foto e video - Violento impatto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre tra due auto con a bordo ventenni lungo la provinciale 91 bis ... Come scrive ecodibergamo.it