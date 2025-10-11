Violenta rissa in discoteca coinvolti foggiani e viestani | scattano dieci Daspo Willy ci sono anche tre minorenni
Sono stati identificati i dieci protagonisti della violenta rissa scoppiata all’interno di una discoteca del litorale di Vieste lo scorso 27 luglio. Sono tutti giovanissimi e tre di loro sono minorenni. Per loro è scattata la misura di prevenzione personale del Dacur, il Divieto di accesso alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: violenta - rissa
Violenta rissa sul bus, coinvolte cinque persone
Rovigo, giovane di 23 anni ucciso durante una violenta rissa a colpi di coltello e cocci di bottiglia
Violenta rissa tra minorenni nei pressi di un noto locale: c'è un ferito
In via Generale Messina. Il ferimento sarebbe avvenuto nel corso di una violenta rissa e alcuni dei coinvolti, compreso il giovane arrestato, poco prima erano all’interno del locale - facebook.com Vai su Facebook
Luino, violenta rissa tra giovani in piazza Libertà - X Vai su X
Vieste, rissa in discoteca: dieci giovani destinatari del “Daspo Willy” - Provvedimenti emessi dal Questore di Foggia dopo la rissa del 27 luglio in una discoteca del litorale: coinvolti sette viestani e tre giovani di Foggia, tra cui tre minorenni ... Scrive trmtv.it
Rissa in discoteca a Vieste: “Daspo Willy” per dieci giovani, tra cui tre minorenni - L’episodio, avvenuto in un locale molto frequentato da giovani, ha destato forte allarme sociale nella comunità di Vieste. Da giornaledipuglia.com