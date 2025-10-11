Violazioni sull' etichettatura dei gas refrigeranti | sanzione in arrivo per un' azienda veronese
Durante il periodo estivo e all'inizio di quello autunnale, con il supporto del nucleo forestale di Tregnago, i carabinieri del N.I.P.A.A.F. di Verona (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale), hanno svolto una serie di controlli in materia di “F-gas”, ovvero gas. 🔗 Leggi su Veronasera.it
