Viola il divieto e torna sotto casa dell’ex | 38enne arrestato

Bolognatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura per una donna che ha visto riavvicinarsi il suo ex compagno nonostante il divieto imposto dal giudice.Un 38enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Imola dopo aver violato il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

