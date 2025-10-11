Vino potere e miliardi | l’impero enologico di Putin cresce mentre la Russia è in guerra

A pochi chilometri dal controverso palazzo di Gelendžik, rivelato dall’inchiesta video di Alexei Navalny e ripresa anche dalla BBC, la cantina Krinitsa è diventata l’operazione vinicola più costosa di tutta la Russia. Secondo un’analisi pubblicata da The Insider Russia, il valore complessivo supera i 27 miliardi di rubli (circa 330 milioni di dollari ), superando colossi come Kuban-Vino e Massandra. L’espansione è finanziata da Bank Rossiya, istituto colpito da sanzioni statunitensi e definito da Reuters la “ banca degli amici di Putin ”. Nonostante le sanzioni e la guerra in Ucraina, il Cremlino ha avviato la costruzione di un ampio centro di turismo del vino, che servirà come vetrina per ospiti stranieri selezionati e delegazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

