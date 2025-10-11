Vincenzo De Lucia imiterà Silvia Toffanin a This is me | la mossa che brucia l'imitazione del GialappaShow

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo De Lucia porta la sua imitazione di Silvia Toffanin proprio alla prima puntata della seconda edizione del programma condotto dalla patron del sabato e della domenica di Mediaset. La conduttrice anticipa l'imitazione di Brenda Lodigiani al GialappaShow e dimostra autoironia, proprio come Maria De Filippi e Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

