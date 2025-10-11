Villaricca carabinieri salvano un’anziana disabile dalle fiamme
VILLARICCA (Napoli), 11 OTTOBRE 2025 – Momenti di paura in via Filippo Turati, a Villaricca, dove un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un edificio residenziale. Un’anziana disabile di 80 anni, rimasta intrappolata tra le fiamme, è stata salvata dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano di Napoli. Allertati dal 112, i militari sono giunti rapidamente sul posto e hanno fatto evacuare tutti i residenti in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. All’appello, però, mancava una donna che viveva sola proprio nell’abitazione avvolta dal fumo. Capito il pericolo, i carabinieri hanno forzato l’ingresso del palazzo e, affrontando la densa coltre di fumo che aveva invaso lo stabile, hanno raggiunto l’appartamento, trovando l’anziana intrappolata nella camera da letto. 🔗 Leggi su Primacampania.it
