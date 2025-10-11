Villaggio dei dannati | la spiegazione del finale del film

Villaggio dei dannati, uscito nel 1995, rappresenta uno dei titoli più discussi e anomali all’interno della filmografia di John Carpenter. Dopo aver rivoluzionato l’horror con opere come Halloween, 1997: Fuga da New York e La cosa, il regista affronta qui un progetto meno personale ma comunque perfettamente in linea con il suo interesse per il controllo, la paranoia e l’inquietudine del quotidiano. Il film segna inoltre uno degli ultimi lavori del suo periodo hollywoodiano prima del progressivo allontanamento dai grandi studi, confermando il suo sguardo disincantato verso l’America profonda e le sue paure latenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it