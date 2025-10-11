Villa Manin inaugura Confini da Gauguin a Hopper | oltre 10mila biglietti venduti

“L’inaugurazione di questa mostra è la fine di un percorso durato due anni e mezzo e i risultati ci confortano: oltre 10mila biglietti già venduti e recensioni entusiaste”. Con queste parole il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha aperto ieri, venerdì 10 ottobre 2025, a Villa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it