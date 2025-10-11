Villa Deliella resuscita con i visori 3D | ecco com' era la raffinata dimora prima di essere distrutta nel sacco di Palermo
Passeggiare nella Palermo di fine anni ’50, quando non esisteva l’asfalto, gli eleganti palazzi non superava i tre piani e abbracciavano la piazza, il Conservatorio delle Croci non era in rovina e viale Libertà era nata da appena un secolo: sullo sfondo eccola, bella, elegante con il suo giardino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
A scuola di bellezza con Le Vie dei Tesori, dove il Liberty è in 3D: classi in gita (virtuale) a Villa Deliella
