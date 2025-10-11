Vigilia di Salernitana-Monopoli Raffaele mette in guardia i granata | Sarà una gara spigolosa

Frascatore non è tra i convocati e Liguori sì. Il primo dovrà guarire al ginocchio e l'altro calza di nuovo gli scarpini e va in panchina, primo passo verso il rientro in formazione base, tra qualche tempo. Dopo l'allenamento di rifinitura, il tecnico granata, Giuseppe Raffaele ha presentato al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it