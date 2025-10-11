Viene accoltellato mentre litiga con la fidanzata per strada e muore in ospedale
Litiga con la compagna e viene ucciso in strada a coltellate. Il fatto di sangue è avvenuto questa mattina, sabato 11 ottobre, nelle vicinanze di largo Sperlonga, periferia nord di Roma. Diallo Mamadou, questo il nome dell'uomo ucciso, è morto dopo essere stato portato d'urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: viene - accoltellato
Uomo viene accoltellato nell'ospedale "Perrino": altre due persone coinvolte
Corato, straniero fa apprezzamenti su una ragazza e viene accoltellato
Cerca di sedare una lite, ma viene accoltellato: 17enne in ospedale a Reggio Emilia
#Video - #Omicidio a #Modena: scappa in strada e viene #accoltellato a #morte - X Vai su X
Serata di follia a Pomigliano, interviene per sedare la lite in strada e viene accoltellato al petto https://nap.li/ByTJ - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Roma: accoltellato in strada mentre litiga con la compagna. Uomo muore in ospedale - Un uomo, Diallo Mamadou, è morto dopo essere stato accoltellato in strada. Lo riporta virgilio.it
Accoltellato mentre litiga in strada con la compagna a Roma, morto 39enne: fermato il killer - Un uomo è stato ucciso a largo Sperlonga mentre stava litigando in strada con la compagna. fanpage.it scrive