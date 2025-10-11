Viene accoltellato mentre litiga con la fidanzata per strada e muore in ospedale

Litiga con la compagna e viene ucciso in strada a coltellate. Il fatto di sangue è avvenuto questa mattina, sabato 11 ottobre, nelle vicinanze di largo Sperlonga, periferia nord di Roma. Diallo Mamadou, questo il nome dell'uomo ucciso, è morto dopo essere stato portato d'urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Today.it