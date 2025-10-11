Vieira | Calciopoli? Sento quello scudetto mio noi migliori sul campo

Calcionews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le dichiarazioni del tecnico del Genoa ed ex centrocampista di Juventus e Inter Un allenatore è la somma delle sue esperienze, e quelle di Patrick Vieira sono state straordinarie. Dal Senegal alla Francia, sognando di essere Zidane, fino a diventare una leggenda in Inghilterra e in Italia. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vieira calciopoli sento quello scudetto mio noi migliori sul campo

© Calcionews24.com - Vieira: «Calciopoli? Sento quello scudetto mio, noi migliori sul campo»

In questa notizia si parla di: vieira - calciopoli

Vieira racconta: «All’Inter al momento giusto, la lo scudetto di Calciopoli va contato alla Juve! Retrocessione in B? Non ci ho mai pensato»

Vieira: "Lo scudetto di Calciopoli? Io lo conto, la mia Juve fu la migliore sul campo"

Vieira: "Lo Scudetto di Calciopoli? Vi spiego perché va contato"

vieira calciopoli sento scudettoPagina 1 | Vieira esplode sullo scudetto a tavolino Inter: "La mia Juve più forte di tutti, il titolo è nostro" - Il tecnico del Genoa torna sullo scandalo Calciopoli: "Lasciai i bianconeri perché non potevo andare con loro in B dopo un anno. Segnala tuttosport.com

vieira calciopoli sento scudettoVieira esplode sullo scudetto a tavolino Inter: "La mia Juve più forte di tutti, il titolo è nostro" - Il tecnico del Genoa torna sullo scandalo Calciopoli: "Lasciai i bianconeri perché non potevo andare con loro in B dopo un anno. Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Vieira Calciopoli Sento Scudetto