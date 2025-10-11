VIDEO| Un solo grido una sola missione | 796 allievi carabinieri giurano fedeltà alla Repubblica

Non una giornata qualunque quella vissuta oggi dai, 796 allievi carabinieri, hanno vissuto oggi nella sede della scuola della caserma Fava Garofalo di Reggio Calabria dove si è tenuta la solenne cerimonia del giuramento del 144° corso formativo – I° ciclo intitolato alla Medaglia d’Oro al valor. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

