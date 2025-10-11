Video Statale 36 Il Quarto Ponte è sempre più vicino

Leccotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Quarto Ponte Pescate-Lecco lungo la Statale 36 che si affiancherà al Manzoni è sempre più vicino. Lo conferma il sindaco di Pescate Dante De Capitani che nella giornata di ieri, venerdì 10 ottobre, ha fatto visita al cantiere facendo il punto della situazione con il direttore lavori. “Si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: statale - quarto

Cerca Video su questo argomento: Video Statale 36 Quarto