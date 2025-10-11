Video Statale 36 Il Quarto Ponte è sempre più vicino
Il Quarto Ponte Pescate-Lecco lungo la Statale 36 che si affiancherà al Manzoni è sempre più vicino. Lo conferma il sindaco di Pescate Dante De Capitani che nella giornata di ieri, venerdì 10 ottobre, ha fatto visita al cantiere facendo il punto della situazione con il direttore lavori. “Si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: statale - quarto
Siamo giunte al quarto giorno di occupazione della facoltà di scienze politiche, economiche e sociali della statale di Milano. In queste giornate l’università è stata luogo concreto di condivisione e di elaborazione politica, ed e stata attraversata non solo dall Vai su Facebook