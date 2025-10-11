VIDEO ! Salviamo l' archivio di Stato manifestazione in piazza contro il trasloco | faccia a faccia con il sindaco

11 ott 2025

Si è tenuta questa mattina in piazza Unione Europea la manifestazione organizzata dal gruppo civico "Salviamo l'Archivio di Stato" contro il trasferimento del materiale culturale a Catania. A confrontarsi con il gruppo di cittadini anche il sindaco Basile che ha ribadito come già fatto nei giorni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

