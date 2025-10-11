VIDEO Lancio di fumogeni e pietre | scontri tra tifosi in autostrada
Tempo di lettura: 2 minuti C’è poco da fare, c’è sempre il modo di aggirare il problema. E questo è il segnale che, probabilmente, tra tutte le strade percorse, probabilmente la più sicura è quella degli stadi, ormai diventati luoghi nei quali non succede più nulla, per fortuna. Ben altra storia è quello che accade lungo le autostrade, diventate il vero luogo di incontro tra le tifoserie che spesso, lungo lo stivale, si incrociano, si riconoscono e alla fine si affrontano. Quanto accaduto lungo le uscite autostradale tra Fratte e San Mango, nel territorio salernitano, lascia intendere che quello delle strade è terra di nessuno, dove ci si può ancora incrociare e si può mettere in pericolo la propria vita e quella degli automobilisti che passano in quel momento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
