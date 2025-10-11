Video della maxi piantagione di marijuana scoperta a Verona 44enne arrestato | in casa la fabbrica di hashish

Un uomo arrestato a Verona per produzione e detenzione di stupefacenti: scoperti laboratorio e piantagione con oltre 400 chili di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

video della maxi piantagione di marijuana scoperta a verona 44enne arrestato in casa la fabbrica di hashish

© Notizie.virgilio.it - Video della maxi piantagione di marijuana scoperta a Verona, 44enne arrestato: in casa la fabbrica” di hashish

Enorme piantagione di cannabis: oltre 1000 piante e più di 400 kg di stupefacenti | VIDEO - Verona, scoperta piantagione e laboratorio di marijuana e hashish: arrestato un uomo con oltre 400 kg di stupefacenti sequestrati. Riporta nordest24.it

