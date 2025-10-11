Video della maxi piantagione di marijuana scoperta a Verona 44enne arrestato | in casa la fabbrica di hashish

Un uomo arrestato a Verona per produzione e detenzione di stupefacenti: scoperti laboratorio e piantagione con oltre 400 chili di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Video della maxi piantagione di marijuana scoperta a Verona, 44enne arrestato: in casa la fabbrica” di hashish

In questa notizia si parla di: piantagione - marijuana

Una piantagione di marijuana nella casa usata per le vacanze estive

Una piantagione di marijuana hi-tech in una villa di Giugliano scoperta dai carabinieri

Sequestrata piantagione di marijuana nella montagna del Montorese

A Verona un uomo è stato arrestato da #Squadramobile per produzione e detenzione di droga. Aveva un laboratorio per la produzione di marijuana e hashish e una piantagione di circa mille piante di cannabis https://poliziadistato.it/articolo/326868ea27755d - X Vai su X

Piantagione di marijuana nascosta nell’orto: arrestato 52enne #arresto #coltivazione #droga #marijuana #spaccio #stupefacente - facebook.com Vai su Facebook

Enorme piantagione di cannabis: oltre 1000 piante e più di 400 kg di stupefacenti | VIDEO - Verona, scoperta piantagione e laboratorio di marijuana e hashish: arrestato un uomo con oltre 400 kg di stupefacenti sequestrati. Riporta nordest24.it

Piantagione di marijuana da 800mila euro, maxi sequestro a Brescia - La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto la coltivazione in un capannone industriale a Poncarale e uno al Quartiere Abba in città. Scrive giornaledibrescia.it